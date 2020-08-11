رئيس وزراء توباجو يعلن فوزه بولاية ثانية في الانتخابات العامة

أعلن كيث رولي رئيس وزراء ترينيداد وتوباجو، اليوم الثلاثاء، فوزه في الانتخابات العامة، وهي نتيجة أولية يبدو أنها أمنت له الفوز بولاية ثانية كزعيم لهذا البلد الواقع في جزر الكاريبي الغني بالطاقة.

ونقلت صحيفة "ترينيداد وتوباجو جارديان" عن رولي، قوله بعد الانتخابات التي جرت أمس الاثنين، إن حزب الحركة الشعبية الوطنية الذي ينتمي إليه تم استدعاؤه إلى الخدمة في الحكومة للمرة الثانية.

وذكرت الصحيفة أن الحركة الشعبية الوطنية فازت بـ22 مقعدًا مقابل 19 مقعدًا لحزب المؤتمر الوطني المتحد المعارض، الذي أعلنت زعيمته كاملا بيرساد أنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في المناطق الهامشية.

وقالت بيسسار: إن المعارك سوف تتواصل حتى يتم إعادة فرز الأصوات.

ونالت حكومة رولي الإشادة لتعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد التي سجلت 295 إصابة وثمان وفيات.