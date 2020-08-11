مقتل شخص وانهيار عدة منازل جراء انفجار في بالتيمور شرق الولايات المتحدة

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لقى شخص حتفه وأصيب 6 آخرون بعد انهيار عدة منازل في شمال غرب مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند شرق الولايات المتحدة صباح الاثنين عقب انفجار غاز.

وذكرت شبكة "سي بي اس بالتيمور " أن الانفجار وقع قبل الساعة العاشرة صباحا ، وانهار ما لا يقل عن ثلاثة منازل وتسبب الحطام المتطاير في تحطم نوافذ منازل مجاورة".

وقال مسؤولو الإطفاء في مدينة بالتيمور إن امرأة توفيت وتم نقل أربعة أشخاص آخرين على الأقل إلى مستشفيات المنطقة في حالة خطيرة. ووردت أنباء عن وجود آخرين محاصرين بين الأنقاض.

وما زال التحقيق جاريا لمرفة سبب الانفجار.