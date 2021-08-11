الخارجية الروسية: دعوات نشر دفاع جوي أمريكي تثبت سياسة أوكرانيا الاستفزازية

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن دعوة أوكرانيا لنشر قوات الدفاع الجوي الأمريكية على أراضيها تثبت الطبيعة الاستفزازية لسياسة كييف في المنطقة وفيما يتعلق بروسيا.

وأضافت زاخاروفا "يبدو لي أن هذا دليل على سياسة أوكرانيا الاستفزازية في كل من المنطقة وفيما يتعلق بروسيا، وهذا دليل على نوايا الولايات المتحدة فيما يتعلق ببناء علاقات مع أوكرانيا نفسها عندما تكون روسيا هي مركز هذه العلاقات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبحسب زاخاروفا، فإن مثل هذه التصريحات تصب في مصلحة الغرب الجماعي لأنها تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، متابعة أن "محاولة لعب الورقة الأوكرانية إلى ما لا نهاية في سياق، روسيا أصبحت جوهر السياسة الغربية في المنطقة".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "أن السياسة الاستفزازية للسلطات الأوكرانية تؤذي مواطنيها قبل كل شيء.. الشعب الأوكراني ليس بحاجة إلى هذا.. هذا يتناقض مع الآراء الراسخة للمواطنين الأوكرانيين، بغض النظر عن ميولهم السياسية، لأنهم بحاجة إلى الاستقرار".

وكان أليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير إعادة دمج المناطق غير الخاضعة للسيطرة، قد صرح خلال اجتماع مع رئيس مؤسسة جيمستاون جلين هوارد، في إطار زيارة عمل إلى الولايات المتحدة بضرورة "توسيع الحزمة في المجال الأمني ​​لأوكرانيا، من خلال نشر قوات الدفاع الجوي، حتى من خلال تمركز التقسيمات الفرعية الأمريكية".