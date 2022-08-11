بريطانيا ترسل المزيد من أنظمة الأسلحة الصاروخية متعددة الإطلاق إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بريطانيا سوف ترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها على الدفاع في مواجهة الغزو الروسي.



ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أعلن والاس أنه سوف يتم إرسال المزيد من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق إلى الدولة الواقعة في شرق أوروبا، بالإضافة إلى صواريخ "M31A1" الموجهة بدقة والتي يمكنها إصابة أهداف تصل على بعد يصل إلى 50 ميلا، بهدف الدفاع ضد المدفعية الروسية الثقيلة.



وقال والاس: "هذه الشريحة الأخيرة من الدعم العسكري سوف تمكن القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع ضد العدوان الروسي والاستخدام العشوائي للمدفعية بعيدة المدى.



كما قال: "يوجه دعمنا المستمر رسالة واضحة للغاية: استمرار معارضة بريطانيا والمجتمع الدولي لهذه الحرب غير الشرعية، والوقوف إلى جانب أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية الدفاعية لها لدعمها في الدفاع ضد غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".



وتم تدريب قوات أوكرانية في بريطانيا على كيفية استخدام منصات الإطلاق، كما تعهدت بريطانيا بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات المشاة في ميدان القتال خلال الأشهر المقبلة.



وأعلنت كل من كندا والدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا دعمها للبرنامج.