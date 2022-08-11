أوكرانيا تعلن تعرض محطة زابوريجيا النووية لقصف جديد

أعلنت أوكرانيا أن محطة زابوريجيا النووية، تعرضت لقصف جديد، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة، وذلك بحسب ما أوردته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، نقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

ودعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، كلا من أوكرانيا وروسيا لوقف جميع الأنشطة العسكرية قرب محطة زابوريجيا النووية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأضرار التي قد تلحق بمحطة زابوريجيا النووية ستؤول لعواقب كارثية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الخميس، لمعالجة الأزمة المحيطة بمحطة زابوريجيا، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية، حيث أشارت إلى أن الاجتماع يأتي تلبية لطلب من روسيا.

من جهتها، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مديرها العام رافايل جروسي - الذي يعتبر أن وضع المحطة خطير جدا - سيبلغ مجلس الأمن، بالوضع من حيث الأمان والسلامة النووية في المجمع، وفقا لبيان.

وتشكل محطة زابوريجيا محور اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف، إذ يؤكد كل منهما أن الطرف الآخر قصف المنشآت النووية الأسبوع الماضي، من دون أن يتمكن أي مصدر مستقل من تأكيد ذلك.