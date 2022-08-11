انفصاليون: الأمونيا السامة تنتشر من مصنع جعة محترق في دونيتسك

قال انفصاليون في منطقة دونيتسك المتنازع عليها في شرق أوكرانيا إن غاز الأمونيا السام تسرب من مصنع جعة محترق في المنطقة.

وذكرت قوات الدفاع الإقليمية للانفصاليين في أراضي دونيتسك أن حريقا اندلع في مصنع دونيتسك للجعة في حي كالينينسكي بالمدينة بسبب نيران المدفعية الأوكرانية وأن الغاز السام انتشر وأثر على مساحة كيلومترين.

ودُعي السكان في المنطقة إلى البقاء داخل منازلهم وإغلاق نوافذهم.

يشار إلى أن الأمونيا - المعروفة برائحتها النفاذة – تستخدم كعامل تبريد في تخمير الجعة.

ويدور قتال عنيف منتظم حول دونيتسك أكبر مدينة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا التي لا تبعد سوى عدة كيلومترات عما كان خط المواجهة الرئيسي بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا منذ عام 2014.

ويسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على مدينة دونيتسك منذ عام 2014، ولكن الجيش الأوكراني لا يزال يسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة المحيطة التي تحمل الاسم ذاته.