الاحتلال يسلم جثمان أكبر أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيدة الاسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة اذنا غرب الخليل، على معبر ترقوميا، غرب الخليل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، نقل جثمان الشهيدة، التي تعد أكبر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، بسيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى الأهلي، لإجراء المعاينات الطبية اللازمة قبل تشييعه.

وذكر شقيق الشهيدة جعفر فرج الله لـ«وفا»، أن الاحتلال سلم جثمان شقيقته، بعد احتجازه منذ استشهادها في الثاني من شهر يوليو الماضي، وسيتم تشييعها في بلدة اذنا، فور انتهاء إجراءات الدفن.

وكانت الشهيدة فرج الله، قد ارتقت في الثاني من شهر يوليو الماضي في سجن «الدامون»، بعد توقيف استمر ثمانية أشهر في سجون الاحتلال، حيث جرى اعتقالها في 18 من ديسمبر 2021 قرب الحرم الإبراهيمي بعد تعرضها لاعتداء من قبل المستوطنين، أثناء توجهها لزيارة ابنتها التي تقيم في منطقة قريبة من الحرم الإبراهيمي.