زيورخ للتأمين تعتزم إعادة شراء أسهم بعد أفضل أرباح تشغيلية منذ 2008

قالت "مجموعة زيورخ للتأمين"، إنها حققت خلال النصف الأول من العام أفضل أرباح تشغيلية نصف سنوية منذ عام 2008، وأعلنت عن عملية خاصة لإعادة شراء أسهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة التأمين السويسرية قولها في بيان اليوم الخميس، إن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 3.39 مليار دولار، بمساهمة جميع أنشطة الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ماريو جريكو، في البيان: "نحن في طريقنا لتحقيق جميع أهدافنا لدورة ثانية على التوالي مدتها ثلاثة أعوام".

وأضاف: "إنه أمر رائع على نحو خاص لأن الأعوام الثلاثة الماضية سببت تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة".

وتواجه شركات التأمين وإعادة التأمين سلسلة من التحديات الجديدة، تتضمن تقلب الأسواق وارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة، وذلك في الوقت الذي لا زالت تصارع فيه مطالبات متعلقة بتفشي جائحة كورونا قبل أكثر من عامين.