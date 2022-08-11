المبعوث الأوكراني للشرق الأوسط: نعول على دعم عربي أوسع في الأمم المتحدة

- السفير مكسيم صبح: حريصون على تعزيز علاقاتنا بالجامعة العربية.. ونشاركها موقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والاقليمية

أكد السفير ماكسيم صبح المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم الخميس، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن كييف تعول على دعم عربي أوسع لها في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمته ألقاها عبر الفيديو كونفرنس خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة السفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة.

وأكد صبح، أن بلاده تعول على دعم أوسع من قبل العالم العربي لجميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة والتي تتعلق بإدانة العدوان الروسي على أوكرانيا وسبل إيقافه، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد تسببت في حدوث أزمات في مجال الطاقة والغذاء على مستوى العالم ككل، وعواقبها فهي ملموسة وواضحة المعالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وناشد السفير صبح السلطات في الدول العربية لحجز جميع شحنات الحبوب الأوكراني "المشبوهة"، مشيرا إلى أن "التغاضي عن الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها روسيا سيقوض الأمن الغذائي للدول العربية نفسها".

كما عبر صبح عن رغبة الحكومة الأوكرانية عقد مؤتمر القمة الثاني لمنصة القرم تحت رعاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي سينعقد افتراضيا في 23 من الشهر الجاري عشية احتفال اوكرانيا بالذكرى الـ31 للاستقلال، معربا عن أمله في مشاركة رؤساء البلدان العربية الصديقة في تلك القمة من خلال إلقاء كلمة ترحيبية قصيرة أو ارسال تسجيل مصور.

وأكد المسؤول الأوكرانى حرص كييف على تطوير تعاونها مع جامعة الدول العربية، باعتبارها إحدى المنظمات الدولية الأكثر نفوذاً والتي تلعب دوراً محوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال صبح: "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الجامعة العربية في اطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة خارجية أوكرانيا والأمانة العامة للجامعة في عام 2009".

وتابع: "تشاطر أوكرانيا جامعة الدول العربية مقارباتها ومواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة التي تملي علينا ضرورة التنسيق المتواصل من أجل بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا"، مشيرا إلى حرص كييف على الالتزام بمواقفها المتوازنة وغير المنحازة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط رغبة منها في تطويرعلاقات مستقرة وبناءة مع جميع الدول العربية وإسرائيل.

وأكد المسؤول الأوكراني تأييد بلاده حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على أساس مبدأ حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين – اللتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمان. وفيما يتعلق بمسألة الوضعية القانونية للقدس الشريف فإنه لا بد من مراعاة القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.