استمرار البحث عن عشرات المهاجرين الذين فقدوا قرب رودس اليونانية لليوم الثاني

يواصل خفر السواحل في اليونان اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، عمليات البحث عن ناجين في حادث غرق قارب بالقرب من جزيرة رودس اليونانية.

وتسربت المياه، أمس الأربعاء، إلى قارب يبلغ طوله 15 مترا، وكان يحمل مهاجرين، ما تسبب في غرقه.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الخميس: "تتبدد آمال العثور على ناجين".

وحتى الآن، أنقذ خفر السواحل وسفينة شحن عابرة 29 شخصا، وسرد الناجون روايات مختلفة عن إجمالي عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب الغارق.

ويتردد أن القارب كان يحمل ما بين 60 إلى 80 مهاجرا.

ونظرا لعدم العثور على جثامين حتى الآن، يعتقد مسؤولو خفر السواحل أن المفقودين لم يستطيعوا الخروج من القارب الغارق في الوقت المناسب للنجاة بحياتهم.

وقالت السلطات إن القارب كان انطلق من تركيا، وكان في طريقه إلى إيطاليا.