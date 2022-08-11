 أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2022 بنحو 300 ألف برميل يوميا - بوابة الشروق
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أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2022 بنحو 300 ألف برميل يوميا

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 4:50 م | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 4:50 م

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب على نفطها بـ300 ألف برميل يومياً، خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك مقارنةً بتوقعاتها الصادرة الشهر الماضي.

وبحسب موقع «الشرق» للاقتصاد، اعتبرت المنظمة عودة إغلاقات كورونا، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية، وراء خفض توقعات نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

الطلب على نفط أوبك سيصل إلى 28.8 مليون برميل يوميا في 2022، وهو أعلى بـ900 ألف برميل عن عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة اليوم الخميس، فيما يُقدّر أن يصل الطلب خلال العام المقبل إلى 29.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى بـ900 ألف برميل أيضاً عن العام الحالي.

ووفقاً لمصادر ثانوية، فإن متوسط إنتاج النفط من منظمة أوبك بلغ 28.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول 2022، وهو أقل بـ300 ألف برميل عن الطلب على نفط المنظمة.

بينما في الربع الثاني من العام، وصل متوسط إنتاج دول أوبك إلى 28.6 مليون برميل يومياً، وهو نفس معدل الطلب على نفط المنظمة.


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