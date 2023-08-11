الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لإطلاق سراح رئيس النيجر دون شروط

أعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه البالغ إزاء ظروف احتجاز رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي، مجددا الدعوة إلى إطلاق سراحه فورا ودون شروط.



وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس اليوم، إن "الرئيس بازوم وعائلته حسب آخر المعلومات، محرومان من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام"، مشددا على أنه "لا شيء يبرر مثل هذه المعاملة".



وتأتي دعوة الاتحاد الأوربي بعد دعوة سابقة وجهها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه من الظروف المعيشية التي وصفها بـ "المزرية" للرئيس محمد بازوم وأسرته، مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر، لافتا إلى التقارير التي تفيد بأن "رئيس النيجر وعائلته يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء".



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج العاجل وغير المشروط عن الرئيس وعائلته وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان.



وفي وقت سابق اليوم، حمل أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قادة الانقلاب في النيجر المسؤولية عن سلامة الرئيس بازوم،.



وقال بلينكن في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر، حيث أبقت المجموعة على كل الخيارات بما فيها التدخل العسكري لإعادة بازوم للسلطة، وذلك في قمتها لاستثنائية في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس الخميس.