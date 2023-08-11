تنطلق اليوم الجمعة، ١١ قافلة دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بالإضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة.



ونوهت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، أنه ستنطلق هذه القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف الجيزة - إمبابة.

2. مديرية أوقاف الإسماعيلية - أبو عطوة.

3. مديرية أوقاف شمال سيناء - نخل.

4. مديرية أوقاف الدقهلية - بلقاس .

5. مديرية أوقاف البحر الأحمر - رأس غارب .

6. مديرية أوقاف الفيوم - أطسا.

7. مديرية أوقاف المنيا - بني عبيد.

8. مديرية أوقاف الإسكندرية - العامرية.

9. مديرية أوقاف بني قنا - القف.

10. مديرية أوقاف دمياط - فارسكور.

11. مديرية أوقاف أسوان - بنبان.



وكشفت الوزارة عن افتتاح 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/ 1/ 2023م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.