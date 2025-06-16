ستارمر يعرب عن ثقته في استمرار اتفاقية أوكوس رغم مراجعة ترامب

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه ليس لديه شك في أن اتفاقية "أوكوس" للدفاع مع الولايات المتحدة وأستراليا ستستمر على الرغم من مراجعة الرئيس دونالد ترامب للمبادرة.

وبدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأسبوع الماضي مراجعة للاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية مع أستراليا والمملكة المتحدة، وذلك في إطار ضغط ترامب من أجل تحمل الحلفاء المزيد من المسئولية عن دفاعهم الخاص والتأكد من أن الولايات المتحدة لديها سفن حربية كافية خاصة بها.

وتم توقيع الاتفاقية في عام 2021 لمواجهة التوسع العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستارمر قوله للصحفيين في طريقه إلى كندا لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث من المتوقع أن يجتمع مع كل من ترامب ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز "إنه مشروع مهم حقا، لذلك ليس لدي أي شك في أنه سيتستمر في التقدم. ليس من غير المعتاد أن تقوم حكومة جديدة بمراجعة مشروع مثل هذا."

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستبني ما يصل إلى 12 غواصة جديدة في إطار هذه الشراكة.

وتهدف اتفاقية أوكوس أيضا إلى تسهيل تبادل المعلومات والابتكارات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة السيبرانية وتكنولوجيا الغواصات، وكذلك ظهور إمكانية توجيه ضربات من مسافات بعيدة.