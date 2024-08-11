شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة شمالا ووسطا وجنوبا

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استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، ورفح جنوبا.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات عنيفة بالحي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي استهدف أيضا منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

يأتي هذا فيما أشارت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أنها انتشلت جثماني شهيدين من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,790 مواطنا وإصابة 92,002 آخرين.

يأتي هذا فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.