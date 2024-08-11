وزير العمل: صرف تعويضات لذوى 3 عمال لقوا مصرعهم إثر سقوطهم من سقالة بكفر الشيخ

جبران: حماية ورعاية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة

وجه وزير العمل، محمد جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة كفر الشيخ، بسرعة متابعة حادث وفاة 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة في الدور الرابع لأحد المباني السكنية بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن الأهالي قاموا بنقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدي سالم بعد الحادث، موضحةً أن اثنين منهم توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى، بينما توفي الثالث أثناء تلقيه العلاج في غرفة العناية المركزة.

وأكد جبران أهمية صرف التعويضات اللازمة من حسابات العمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفى، وذلك بعد استلام كافة المستندات التي تثبت أنهم عمالة غير منتظمة، وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.

وتوجه وزير العمل بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال وزير العمل إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هو هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.