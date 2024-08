أونروا: تهجير أكثر من 75 ألف شخص بجنوب غزة خلال الأيام الماضية

أفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فليليب لازاريني، بتهجير أكثر من 75 ألف شخص جنوب غرب غزة، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، صورًا لنزوح الشعب الفلسطيني المستمر واللامتناهي على مر العصور.

وذكر أن «السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر لإجبار المزيد من الأشخاص على الفرار»، مضيفًا: «البعض لا يستطيع سوى حمل أطفاله معهم، والبعض يحمل حياته كلها في حقيبة واحدة صغيرة.. لقد فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء».

ولفت إلى أن سكان غزة – على عكس الحروب الأخرى - محاصرون وليس لديهم مكان يذهبون إليه، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما نسفت عددا من المنازل غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

وطالب جيش الاحتلال، المواطنين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، كما جدد مطالبة المواطنين في أحياء جديدة في مركز مدينة خان يونس بإخلائها قسرا، وهذه المرة كان الأمر موجها في الساعة الواحدة صباحاً.

