كريم عبد العزيز: نيللي كريم من أجمل وأنقى الشخصيات التي قابلتها في حياتي

أشاد الفنان كريم عبد العزيز، بالفنانة نيللي كريم، واصفًا إياها بأنها من «أجمل وأنقى الشخصيات» التي قابلها في حياته، مضيفًا أنها «إنسانة واضحة لا تعرف اللف والدوران، وما في قلبها على لسانها».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» على هامش كواليس مسرحية السندباد بمهرجان العلمين الجديدة، مساء السبت، أن مسرحية «السندباد» هي العمل الرابع أو الخامس الذي يجمعهما، مؤكدا أنه «يحب العمل جدًا مع نيللي كريم».

وأشار إلى أنهما عملا معًا من قبل في فيلم «الفيل الأزرق» بجزئيه الأول والثاني، بالإضافة إلى بعض الإعلانات.

وأوضح أنه كان يحضر لعمل درامي تلفزيوني مع المنتج الراحل حسام شوقي؛ لكن تم تأجيله نظرًا للظروف.

وكشف عن أنه سيبدأ العمل في فيلم جديد يجمعه مع المخرج بيتر ميمي في شهر سبتمبر المقبل، مضيفا أن هناك العديد من المفاجآت في الفترة المقبلة.