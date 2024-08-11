كريم عبد العزيز عن علاقته بالسوشيال ميديا: والله ما أفهم يعني إيه منشن وتاج

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن احتمالية عودة شخصية «سلطان الغول» في الجزء الرابع من فيلم «أولاد رزق»، متوقعا أن يكون العام المقبل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» على هامش كواليس مسرحية السندباد بمهرجان العلمين الجديدة، مساء السبت:«أعتقد سيكون لشخصية سلطان الغول ظهورًا في الجزء الرابع.. كنت ضيف شرف في الجزء الثالث.. وأعتقد أنه سيشارك في جزء من الفيلم متوقع العام المقبل».

واعترف بكونه غير متفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: «وربنا لو قلت لي اعمل منشن وتاج هقول لك معرفش، خذ أعمل أنت، أنا أعمل لايكات بس، لكن والله ما أفهم يعني إيه منشن وتاج».

وفي سياق آخر، أعرب كريم عبد العزيز، عن حبه الشديد لأفلام الأبيض والأسود، لا سيما حقبة الخمسينيات والستينيات، موضحا أنه يفضل الحياة في ذلك العصر البعيد عن «جنون التكنولوجيا»، قائلا: «بحب العصر قبل جنون التكنولوجيا، أنا مش مجنون سوشيال ميديا، وأحب أعيش في الخمسينيات أو الستينيات».

وأكد تأثره بنشأته في عائلة فنية، قائلًا: «أنا اتولدت في السينما، وتربيت في أسرة فنية والدي المخرج محمد عبد العزيز ودرست وتعلمت الإخراج، وأدرك جيدًا أهمية الفن ودوره ورسالته».