مهاجم الأهلي السابق يحذر وسام أبوعلي

وجه رضا الويشي، مهاجم الأهلي السابق، رسالة تحذير للفلسطيني، وسام أبوعلي، بعد نجاح الفارس الأحمر في حسم لقب الدوري المصري لصالحه.

قال رضا الويشي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،:" وسام أبو علي وضع نفسه تحت ضغط كبير لأن الجمهور لن يقبل مستوى أقل من الذي قدمه اللاعب مؤخرا، و الجيل الحالي في الأهلي يجب أن يحصل على حقه لأنه صنع تاريخا كبيرا مع النادي".

أضاف:" الملعب لا يعرف الفارق بين اللاعب الصغير والكبير، ودائما ما أسعى لترك بصمة في أي ناد لعبت ضمن صفوفه، ويجب أن تضم الأندية توليفة من اللاعبين الصغار والكبار ".

أتم رضا الويشي: " نادم على الرحيل من الأهلي ، وعمرو زكي كان نجما كبيرا وتشرفت بأن يقول البعض أنني خليفته، وحسام أشرف لم يحصل على حقه إعلاميا رغم أنه سجل 14 هدفا في الدوري ".