قال علماء، إن نيزكا سقط على منزل في الولايات المتحدة عمره أقدم من كوكب الأرض نفسه.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الجسم اخترق السماء في وضح النهار قبل أن ينفجر فوق ولاية جورجيا في 26 يونيو الماضي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفحص باحثون من جامعة جورجيا، جزءا من الصخرة التي اخترقت سقف منزل في مدينة ماكدونو، حيث توصلوا إلى أن نوع النيزك يشير إلى أنه تشكّل قبل نحو 4.56 مليار سنة، أي أقدم من الأرض بحوالي 20 مليون سنة.

وأفاد سكان في ولاية جورجيا والولايات المجاورة، بأنهم شاهدوا مئات الومضات المضيئة وسمعوا دويا هائلا عندما اخترقت كرة نارية السماء بسرعة كبيرة.

وتقلص حجم الصخرة وسرعتها بسرعة، لكنها استمرت في التحرك بسرعة لا تقل عن كيلومتر في الثانية، مخترقةً سقف منزل في مقاطعة هنري.

وسلمت عدة شظايا من النيزك الذي ضرب المبنى إلى العلماء، الذين حللوا أصلها وتكوينها.

وقال سكوت هاريس الجيولوجي بجامعة جورجيا: "هذا النيزك الذي دخل الغلاف الجوي له تاريخ طويل قبل أن يصل إلى أرض ماكدونو".

وباستخدام المجهر الضوئي والإلكتروني، حدد هاريس وفريقه، أن الصخرة من نوع "كوندريت" – وهو النوع الحجري الأكثر شيوعاً من النيازك، وفقاً لوكالة ناسا – مما يعني أن عمرها يُقدّر بحوالي 4.5 مليار سنة.

وقال ساكن المنزل المتضرر، إنه لا يزال يعثر على أجزاء صغيرة من غبار الفضاء داخل منزله منذ الحادث.

وأُطلق على الجسم اسم "نيزك ماكدونو"، وهو النيزك السابع والعشرون الذي يتم استرداده من ولاية جورجيا.