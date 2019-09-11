إيتو يكشف أسباب «استحالة» تتويج صلاح أو ماني بالكرة الذهبية

أكد الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، أن مسألة تتويج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أو زميله السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في العالم، تعد مستحيلة.

وأضاف إيتو في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس أفريكا" أن السبب لا يعود إلى أحقية أياً من اللاعبين بالجائزة، بل يرتبط بشكل أكبر بقلة الإحترام التي يواجهها اللاعبين الأفارقة عموماً.

وقال النجم الكاميروني أن الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي شهد تساوي ثلاث لاعبين أفارقة في ترتيب الهدافين في المركز الأول وهم صلاح وماني من ليفربول بالإضافة إلى الجابوني بيير ايميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفاً لكل منهم، الا أن ذلك لا يعني أن أحداً منهم سيكون ضمن الخمس لاعبين الأوائل في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

ويرى إيتو أن السبب في ذلك يرجع إلى تشويه متعمد لسمعة اللاعبين الأفارقة من جانب الأفارقة أنفسهم، لافتًا النظر إلى ظلم كبير يتعرض له لاعبي القارة السمراء.

وكان إيتو احتل المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعبي العالم في 2005، خلف كلاً من البرازيلي رونالدينهو نجم برشلونة الإسباني في ذلك الوقت، والإنجليزي فرانك لامبارد نجم خط وسط تشيلسي.