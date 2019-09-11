بريطانيا تعترض 86 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور في قوارب صغيرة

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم اعتراض عدد قياسي من المهاجرين في يوم واحد بلغ 86 شخصا أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في عدة قوارب صغيرة أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" عن وزارة الداخلية القول إن رجالا ونساء وقُصّرا حاولوا عبور تلك القناة الثلاثاء.

وقال مسؤولون بمجال الهجرة إنه تم اعتراض أربعة قوارب في أوقات مختلفة من يوم الثلاثاء أثناء محاولتها الوصول إلى الشواطئ البريطانية ، بينما تمكنت مجموعتان منفصلتان من النزول على الشواطئ قبل احتجازهما، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله: "نعمل عن كثب على جميع المستويات مع السلطات الفرنسية للتصدي لهذا النشاط الخطير وغير القانوني."

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل اتفقت أواخر الشهر الماضي ونظيرها الفرنسي كريستوف كاستانير، على تكثيف العمل المشترك للحد من معابر القوارب الصغيرة بعد اجتماعهما في باريس.

وفي يناير، وافقت بريطانيا وفرنسا على خطة عمل مشتركة تشمل استثمار ملايين الدولارات في معدات أمنية جديدة، وزيادة مراقبة الشواطئ والموانئ بالكاميرات والالتزام المتبادل بإجراء عمليات عودة المهاجرين بموجب القوانين الدولية والمحلية.