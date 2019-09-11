تنطلق فعاليات المؤتمر الثامن للشباب في 14 سبتمبر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، ومن المقرر انعقاد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخريين، وهي أبرز جلسات المؤتمر من حيث التفاعل و التأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، كما يضم البرنامج بعض الفقرات الحوارية الأخرى مع الرئيس.

وترصد الشروق أبرز الشباب الذين أداروا حوارت مع الرئيس السيسي في مؤتمرات الشباب السابقة.

فقرة اسأل الرئيس

رامي رضوان

أدار الإعلامي الشاب رامي رضوان، جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب بدورته السابعة والذي أقيم في 29 و30 من شهر يوليو 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورامي رضوان إعلامي شاب ومتزوج من الفنانة دنيا سمير غانم وهو خريج كلية الإعلام وعمل على شاشة "on tv" حيث قدم فقرة عن الأفلام القصيرة بعنوان "اكتشف مصر"، وبدأ بعدها في تقديم حلقة أسبوعية في برنامج "صباحكم سكر زيادة"، ثم انتقل إلى قناة "ten" لتقديم برنامج "البيت بيتك"، ثم تعاقد مع قناة "dmc" لتقديم برنامج على شاشتها يحمل اسم "8 الصبح".

خلود زهران

وهي إحدى الإعلاميات الشابات اللاتي أدرن حوارًا مع الرئيس السيسي في فقرة اسأل الرئيس ضمن فاعليات مؤتمر الشباب في دورته الثالثة، وتم إقامته في أبريل 2017 بمدينة الاسماعيلية.

وكانت خلود من أكثر المذيعات حظًا في إدارة جلسات حوار اسأل الرئيس، فهي من أدارت جلسة المؤتمر الرابع للشباب والذي أقيم في القاعة الكبرى لمكتبة الإسكندرية في 24 و25 يوليو 2017، ومرة أخرى في الدورة الخامسة لمؤتمر الشباب بفندق الماسة بمحافظة القاهرة، في مايو 2018، بالإضافة إلى جلسة الدورة السادسة للمؤتمر والتي أقيمت في يوليو بجامعة القاهرة.

وهي من المذيعات الشابات وتنتمي لقناة إكسترا نيوز الفضائية، وحصلت خلود على جائزة التفوق الإعلامي من المنتدى المصري الاقتصادي في مارس عام 2018، وهي خريجة كلية الإعلام وكانت الأولى على دفعتها، وحصل مشروع تخرجها على المركز الأول، وحصلت على لقب الطالبة المثالية في مرحلة الجامعة.

فقرات أخرى

ريهام الديب

افتتحت الجلسة العامة لمؤتمر الشباب في دورته الخامسة، والتي قامت في فندق الماسة بمحافظة القاهرة، في شهر مايو 2018، وقدمت ريهام الفقرات التي يتضمنها اليوم الأول، كما قدمت كلمة الرئيس السيسي الافتتاحية لليوم الأول.

وهي إحدى مذيعات قطاع النيل للأخبار التابع للتلفزيون المصري، تخرجت من كلية الإعلام عام 1997 وعملت كمقدمة نشرات وبرامج إخبارية في التلفزيون، وعملت بقناة النيل للأخبار منذ عام، ثم انتقلت إلى قناة المحور عام 2013، وعملت على شاشتها لمدة عامين، وعادت للتليفزيون المصري فيما بعد.

إيمان الحصري

أدارت الإعلامية إيمان الحصري جلسة افتتاح المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي أًقيم في جامعة القاهرة.

بدأت الحصري، عملها الإعلامي في التلفزيون المصري كمراسلة لقناة النيل للأخبار عام 2002، ثم شاركت في تقديم برنامج البيت بيتك عام 2006، ومن التلفزيون المصري إلى قناة الحرة حيث قدمت برنامج "هن"، وعملت فترة بقناة صدى البلد ثم قدمت البرنامج الشهير 90 دقيقة بعد الإعلامي معتز الدمرداش، وانتقلت فيما بعد لشاشة "دي إم سي" الفضائية لتقدم برنامج "مساء دي إم سي".

وأدارت "الحصري" جلسة اليوم الرابع من منتدى شباب العالم، والتي جاءت بعنوان "دور المرأة فى دوائر صناعة القرار" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هديل ماجد

لم تكن هديل إحدى المذيعات في المؤتمر السابع للشباب، ولكنها أدارت حوارًا استمر لأكثر من 10 دقائق خلال إحدى جلسات المؤتمر الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الحوار طلبت هديل الغناء أمام الرئيس و هو ما استجاب له الرئيس السيسي على الفور قائلًا: "أنا اللي عاوز أسمع صوتك.. اتفضلي"، ونهض نحو المنصة وقام بتحيتها بعد انتهاءها من الغناء، وهدير إحدى الفتايات ذوات القدرات الخاصة.