«النقل» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر منظومة لوجستية في الشرق الأوسط وإفريقيا

• الوزير: المشروع سيساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تنعكس بشكل ايجابي على مناخ الاستثمار بمصر



شهد وزير النقل كامل الوزير، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وكبرى الشركات الأوروبية والألمانية المنشأ في مجال تداول محطات الحاويات والموانئ الجافة والوجستيات "Eurogate & Contship Italia"؛ لعمل أكبر منظومة لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتشمل محطة حاويات في ميناء دمياط، وخط سكة حديد، وميناء جاف، ومنطقة توزيع بضائع بإجمالي استثمارات 750 مليون يورو كمرحلة أولى.

وقال الوزير إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون لإعداد نموذج عمل لتنفيذ المشروع لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة، والتي تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

وأضاف أن المشروع سيساهم في جعل ميناء دمياط ميناء محوري بمنطقة شرق المتوسط؛ الأمر الذي سيساهم في فتح أسواق جديدة للصادارت المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادارت المصرية وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثلية.

وتابع: "كما سيساهم المشروع أيضا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر"، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى ووضع نموذج العمل المقترح خلال 4 أشهر، ثم البدء في التنفيذ والانتهاء من المحطة بالكامل بنهاية عام 2022، وسيتم البدء في التشغيل الجزئي للمحطة قبل ذلك.

وأوضح أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية بمنطقة شرق المتوسط، حيث تتضمن رؤية الشركة إنشاء ممر لوجيستي متكامل يشتمل على محطة حاويات وربطها بميناء جاف بمنطقة الظهير من خلال خط سكة حديد.

ولفت إلى أن المشروع سيخدم أيضا موانئ شرق التفريعة عن طريق الروافد وكافة الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط عن طريق نقل الحاويات المحلية بواسطة سفن روافد إلى ميناء دمياط ومنه إلى مناطق الإنتاج والاستهلاك بمنطقة الدلتا والقاهرة الكبرى عبر الممر اللوجيستي (خط سكة حديد)، الأمر الذي يخفف العبء على الطرق البرية المصرية ويزيد من سرعة النقل الداخلي للحاويات عبر السكة الحديد حيث يعمل الميناء دمياط كبوابة لوجيستية لخدمة حركة التجارة المصرية.

جدير بالذكر أن "Eurogate" قامت بتداول 14.1 مليون حاوية حول العالم خلال 2018، حيث تدير 12 محطة حاويات وأسطول من القطارات في 12 دولة أوروبية. وآخر مشاريعهم تنمية ميناء طنجة والمنطقة الاقتصادية بها، وفي خلال عامين، نمت حركة الحاويات في طنجة من مليون حاوية إلى 4 ملايين حاوية.