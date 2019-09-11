موعد غرامي وراء اختطاف طالب وطلب مليوني جنيه «فدية» بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع أمن اسيوط كشف غموض واقعة إختطاف طالب وطلب 2 مليون جينه فدية لإطلاق سراحة.

إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقان وفتاة عقدا العزم على اختطافه بقصد الحصول على مبلغ الفدية، حيث اتصلت المتهمة الثالثة بالطالب بزعم التعرف عليه واستدراجه لمقابلتها، وعقب وصوله لمكان التقابل قاموا بتوثيقه واحتجازه بمنطقة زراعية.

البداية بورود بلاغ لمركز صدفا من المدعوة "هانم أ ع " البالغة من العمر 45 عاما ربة منزل مقيمة بناحية بني فيز دائرة المركز" بتلقيها اتصال هاتفي من نجلها "إسماعيل س ع " البالغ من العمر 16 عاما، طالب يتضمن اختطافه وطلب تجهيز مبلغ 2 مليون جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث أسيوط أسفرت جهوده ان مرتكبى الواقعة وهم كل من : "سليمان س س" البالغ من العمر 21 عاما، وشقيقه طارق " البالغ من العمر 19 عاما سائق توك توك"، و "عبير ع س " البالغة من العمر 20 عاما حاصلة على دبلوم ، جميعهم مقيمين بقرية بنى فيز دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات أعدت أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع شقيقه والثالثة، وقرر أنه نظرا لكونه من ذات القرية محل إقامة المجني عليه وعلمه بثراء والده عقد العزم على اختطافه بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه واحتجازه.

وقامت المتهمة الثالثة بالإتصال به بزعم التعرف عليه وإستدراجه لمقابلتها وعقب وصوله لمكان التقابل قاموا بإيثاقه واحتجازه بمنطقة زراعية متاخمة للقرية سكنهم بدائرة المركز، وإجباره على الإتصال بوالدته لتجهيز مبلغ الفدية.

وأمكن تحرير المختطف أرشد المتهم عن الهاتف المحمول المستخدم في استدراج المجني عليه وكذا "هاتف محمول، دراجة نارية، مطواة "خاصين بالمجنى عليه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، و تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان الثاني والثالثة.