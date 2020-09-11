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الجوازات السعودية تنفي صحة خبر فتح المطارات الدولية بعد اليوم الوطني

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 6:52 م

نفت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين الأجانب بعد انتهاء الاحتفال باليوم الوطني الذي يوافق الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، على الجميع أن يحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في المملكة، مسجلة 687 إصابة بعد أن سجلت أمس 775 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 324 ألفا و407 حالات مؤكدة، تعافى منها 300933 حالة بنسبة وصلت إلى 93%.

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