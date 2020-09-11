يحتفل المصريون اليوم الجمعة، ببداية السنة القبطية مع مطلع شهر "توت"، ويعد اليوم من بين الأعياد التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، ويطلق عليه عيد "النيروز"، عيد الشهداء لتخليد ذكرى الذين سقطوا في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس.

ويوافق العام 6263 وفقًا للتقويم المصري القديم، بينما ترتيبه وفق التقويم القبطي هو 1737؛ حيث أن التقويمين هما امتداد لبعضهما البعض، وعدد شهور السنة القبطية الفرعونية 12 شهرا و"شهر صغير" يسمى النسيء، وهي أيام تكمل السنة وربما كان أصل تسميتها كأنها "نسيت"، وهي بالتحديد 4 أيام من 6 إلى 10 سبتمبر.

شهور السنة القبطية تبدأ بتوت، ثم بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى، والأصل في غالبية تلك الأسماء هو أصل فرعوني تم تحويرها قليلا بمرور الوقت.

وتمثل أهمية شهور هذا التقويم في ترتيب الاحتفال بالأعياد المسيحية المختلفة، كذلك يستخدمه الفلاحون المصريون في حياتهم لارتباطه بالزراعة: من فيضان النيل وجفافه إلى زراعة المحاصيل وحصادها.

وقدم الباحث جوزيف توفيق، في كتابه "العلّامة توت فصلا لبيان وتوضيح أسباب تسمية كل شهر من تلك الشهور، مع ذكر الأمثال الشعبية التي توارثها المصريون بعد ذلك، وهو ما نعرضه في التقرير التفاعلي التالي:



*توت:

"إروي ولا تفوت"، أي أن الري ولو كان كثيرا لا يضر الأرض.

*بابه:

"خش واقفل الدرابة" أي أغلق الأبواب والمنافذ جيدا استعدادا للبرد مع قدوم الخريف.

*هاتور:

"أبو الدهب منثور" أي اصفرار محصول القمح في الحقول مع قرب حصاده، وكذلك "إن فاتك هاتور اصبر لما السنة تدور".

*كيهك:

"صباحك مساك شيل إيدك من غداك وحطها في عشاك" كدليل على قصر النهار في هذا الوقت من السنة.

*طوبة:

"تخلي الشابة كركوبة" أي من شدة البرد تصبح الصبية وكأنها عجوز، لانحنائها بحثا عن الدفء.

*أمشير:

"يفصص الجسم نسير نسير" ، أي أن رياحه العاتية تكاد تمزق الأجساد،

*برمهات:

"روح الغيط وهات"، أي اذهب إلى الحقل واجمع ثمار المحاصيل.

*برمودة:

"دق العامودة"، أي تجهيز درس القمح بعد حصاده، وكان ينصب عمود في وسط "جرن" لذلك.

*بشنس:

"يكنس الأرض كنس"، أي ما بعد الحصاد وخلو الحقول من آثار زراعتها.

بؤونة:

"تنشف الميه من الماعونة" أي تتبخر المياه من الأواني من شدة الحر، و"بؤونه نقل وتخزين المونة".

أبيب: "فيه العنب يطيب" أي شهر حصاد الكروم.

*مسرى:

"تجري فيه كل ترعة عسرة"، أي تزيد مياه فيضان النيل فتغمر حتى القنوات الصغيرة الجافة طوال العام. وهو أيضا شهر اشتهر عند الفلاحين قبل عقود بأن الحمير تتوالد أو تنفق فيه كثيرا.