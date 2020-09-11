إيفانكا ترامب تبرز دور زوجها جاريد كوشنر في اتفاق البحرين وإسرائيل

علقت المستشارة في البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، اليوم الجمعة، على الاتفاق الذي أعلن عنه والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمبرم بين إسرائيل ومملكة البحرين؛ لإقامة علاقات طبيعية بين البلدين.

وعبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، شاركت إيفانكا ترامب صورة من لقاء زوجها، جاريد كوشنر، مع ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى، الأسبوع الماضي، وغردت معها: "في الأسبوع الماضي، التقى جاريد بالملك حمد آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان، في نذير جميل لاتفاق السلام التاريخي اليوم بين إسرائيل والبحرين، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وقال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوكالة "رويترز" إن اتفاق إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.