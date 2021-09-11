الجونة يزين قائمته بـ4 صفقات جديدة في سوق الانتقالات

نجح نادي الجونة في إبرام 4 صفقات حتى الَآن بفترة الانتقالات الصيفية، ومن المنتظر أن يضم نجومًا جديدة لتدعيم صفوف الفريق، حيث يريد التاقد مع خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري.

وتعاقد النادي الساحلي حتى الآن مع كريم طارق لمدة 4 سنوات قادمًا من نادي إنبي بالإضافة إلى شقيقه عمرو طارق لتدعيم مركز الدفاع قادمًا من نادي ريدبول الأمريكي، والإثيوبي شيملس بيكلي صانع ألعاب نادي مصر للمقاصة، كما تم تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع النادي الأهلي.

ويقود رضا شحاتة نادي الجونة للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح في إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.