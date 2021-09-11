الجونة يزاحم نادي فيوتشر للتعاقد مع خالد قمر

يرغب ناديا الجونة وفيوتشر إف سي الصاعد حديثًأ للدوري الممتاز، في التعاقد مع خالد قمر مهاجم نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري عرضين رسميين من ناديي الجونة وفيوتشر إف سي، للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل التدعميات القوية التي يقوم بها الناديان استعدادًا للموسم الجديد.

وينتظر خالد قمر موقف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من تلك العروض، لتحديد مصيره مع الفريق في الموسم المقبل، حيث لم يحسم مصيره من العروض المقدمة له، في ظل تمسك محمد مصيلحي بخدماته في الموسم الجديد مع الفريق.

وشارك خالد قمر مع زعيم الثغر في 28 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع اثنين اَخرين.