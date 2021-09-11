عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمقر الاتحاد بحضور كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد، والدكتور محمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن الوزارة.

وأعلن الدكتور هشام الجيوشي، عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول الذي أُنعقد في العاشرة من صباح اليوم، ثم أقيم الاجتماع الثاني في الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

واستعرض الدكتور صبحي حسانين، 8 مشروعات قومية شبابية قبل انطلاق اجتماع الجمعية العمومية الثاني والتي تهدف إلى رفع كفاءة النشاط الرياضي داخل الجامعات، في مقدمتها برنامج الصحة والقضاء علي السمنة، وكذلك مشروع دراجة لكل طالب.

واشتمل جدول اعمال الاجتماع على العديد من الملفات الهامة منها مناقشة الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالعام الجامعي 2020 / 2021، ومناقشة خطة النشاط الرياضي للعام الجامعي المقبل 2021 / 2022، واستعراض أماكن تنظيم البطولات الجماعية والفردية.

واستمع الحضور، لمقترحات ومشاكل أعضاء الجمعية العمومية ومندوبي الجامعات، حيث وعد الدكتور صبحي حسانين بتذليل كل العقبات والمساهمة في حل المشاكل التي تواجههم خلال الفترة المقبلة.