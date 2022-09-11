الصدر يدعو الأمن العراقي إلى التعامل بحزم خلال إحياء أربعينية الحسين

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، القوات الأمنية إلى التعامل بحزم وبلا تهاون مع كل مندس خلال إحياء شعائر أربعينية الأمام الحسين التي ستبلغ ذروتها مطلع الأسبوع المقبل في محافظة كربلاء (118كم جنوبي بغداد).

وطالب الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جميع أنصاره بعدم "ارتداء الأكفان والزي العسكري أو أي زي يميزهم عن باقي الزوار كما يحرم حمل السلاح بكافة أصنافه".

كما دعا إلى "إبعاد تشكيلات الحشد الشعبي وسرايا السلام عن مسك الأرض أو السيطرات أو القيام بأي عمل أمني خلال إحياء أربعينية الأمام الحسين".

وأوكلت الحكومة العراقية إلى عشرات الآلاف من القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية تأمين الحماية للمشاركين في إحياء هذه المناسبة.

وأعلنت المنافذ الحدودية العراقية ومطار النجف عن وصول مليوني زائر إيراني وأجنبي إلى محافظة كربلاء للمشاركة في إحياء زيارة أربعينية الحسين التي تبلغ ذروتها يوم السبت المقبل.