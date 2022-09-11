بدء توصيل الغاز الطبيعي بقرية بهبشين ومركز ناصر شمال بني سويف

شدد علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، على المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية، التي يتم تنفيذها بقرى المركز، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري؛ للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

وتم بدء تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بقرية بهبشين، وذلك وفقا لخطة مشروعات المبادرة، حيث توفر الوحدة المحلية كل أوجه الدعم وإزالة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع، وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما تم متابعة سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية أشمنت، والذي يتضمن (مد شبكات انحدار وخط طرد، وتوصيل الوصلات للمنازل) تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب، حيث تم إصلاح وصيانة كسر بخط مياه الشرب الرئيسي بالقرية، والناتج عن أعمال الحفر بالمشروع.

فيما يتم إعادة رد الشيء لأصله وتمهيد الطريق أمام المارة أولًا بأول، هذا بالإضافة إلى الإشراف على عدد من مشروعات المبادرة بمناطق متفرقة من قرى المركز.

ومن ناحيه أخرى تم متابعة أعمال النظافة بالمدينة ورفع القمامة والمخلفات بعدد من شوارع المدينة شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع شجرة الدر وشارع فاطمة الزهراء والطريق السريع، بجانب أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بدائرة مجلس قروي أشمنت والحمام ودلاص وبني عدي وبهبشين.

جاء ذلك لمتابعة الوحدات المحلية لمركز ومدينة ناصر سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويأتي في إطار تكليفات المحافظ دكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات أولاً بأول؛ لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.