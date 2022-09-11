لجنة الأمن القومي بإيران: إسرائيل ستسوى بالأرض

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قال عضو لجنة الأمن القومي في إيران مجتبى ذو النوري، إن "إسرائيل ستسوى بالأرض لو رمقتنا بنظرة خاطئة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس أن "الطرف الآخر لا يريد تقديم تنازلات ويواصل ضغطه في الوقت نفسه".

وقال: "هم يخشون اقتدار الجمهورية الإسلامية"، مضيفا أن "هم اليوم لا يريدون تقديم تنازلات ولا يجرؤون على الضغط على إيران.. ضعفت لغة تهديداتهم، والسبب خوفهم من اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع: "لو كان التهديد العسكري ممكنا لهم، لما شاركوا في الحوار معنا، ولما كانوا يسعون وراء توقيع اتفاقية فيينا".