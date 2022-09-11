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تأجيل مباراة في مجموعة ليفربول بدوري الأبطال بسبب الملكة إليزابيث

د ب أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 3:39 م

تقرر تأجيل مباراة رينجرز الإسكتلندي مع نظيره نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء المقبل بسبب النقص في قوات الشرطة المرتبط بأحداث وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

وهذه هي أول مباراة للفريق الاسكتلندي تقام على أرضه في البطولة الأوروبية منذ 12 عاما.

وذكر بيان للنادي اليوم الأحد :"هذا بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة والتحديات التنظيمية المحيطة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف البيان :" بالطبع يدرك رينجرز أن تغيير الموعد سيزعج عددا من المشجعين وسيكون بإمكان هؤلاء الذين لن يتمكنوا من حضور المباراة استرداد أموالهم".

ويتواجد في رينجرز ونابولي بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا مع فريقي ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي.


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