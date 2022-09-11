موعد وقصة مسلسل أعمل إيه بطولة خالد الصاوى

يبحث العديد من الجماهير عن مواعيد عرض مسلسل أعمل إيه، حتى يتمكنوا من متابعة أحداثه بعد عرض الحلقات الأولى التي تسببت في ضجة واسعة بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونستعرض في التقرير التالي مواعيد عرض مسلسل أعمل إيه وكذلك وقت الإعادة، وقصته، إضافة إلى القنوات الناقلة حتى يمكن لعشاق الدراما المصرية متابعة أحداث المسلسل في موعده.

مواعيد عرض مسلسل أعمل إيه

يعرض مسلسل أعمل ايه على قناة dmc في تمام الساعة 8 مساء، وتأتي الإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 3 ظهرًا.

كما بعاد المسلسل على dmc دراما بعد العرض الحصري بساعتين، أي في تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض المسلسل على منصة watch it الرقمية.



قصة مسلسل أعمل إيه

أما عن قصة المسلسل فهي تدور حول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية ويتخللها نوع من الكوميديا، حيث يجسد الفنان خالد الصاوي دور مهندس الصوت، الذى يعمل في التليفزيون في إحدى القنوات ومتزوج من مديرة مدرسة تقدم دورها الفنانة صابرين.

ويتناول المسلسل قضايا مختلفة ترصد علاقة الفتيات بالأسرة والمجتمع الخارجي من شباب وكبار وكيف تتعامل الأسرة مع تلك المتغيرات.

أبطال مسلسل أعمل إيه

يشارك في المسلسل باقة لامعة من النجوم، على رأسهم خالد الصاوي، صابرين، ندى بسيوني، دنيا المصري، نور إيهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسي، نهال عنبر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنواني، حمدى هيكل مفيد عاشور، محمود الشرقاوي وعدد آخر من نجوم الفن، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجي.