الهولندي ماكيلي حكما لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي، لإدارة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع مستضيفه بايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأدار ماكيلي الموسم الماضي عدة مباريات بدوري الأبطال، من بينها مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ثمن النهائي، والتي فاز بها الملكي 3-1، قبل أن يتوج لاحقا باللقب.

ومن ناحية أخرى، اختير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد، المقررة الثلاثاء أيضا

وكان أوليفر قد أدار مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في العاشر من أغسطس الماضي والتي فاز بها الفريق المدريدي 2-0.