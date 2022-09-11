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شهدت تدريبات فريق طرابزون التركي، اليوم الأحد، حالة من الهزار والضحك بين اللاعبين، قبل المواجهة القوية أمام فريق أضنة سبورفي إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي موسم 2022-2023.

وشارك في التدريبات محمود حسن تريزيجيه، المحترف بصفوف فريق طرابزون.

ونشر الحساب الرسمي لطرابزون على تويتر، صور لتدريبات الفريق استعدادا للمواجهة المقبلة في الدوري التركي.

وقاد تريزيجيه طرابزون للوصول إلى النقطة العاشرة ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون خلال الميركاتو الصيفى الماضي، قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي وتوج معه بلقب السوبر التركي.