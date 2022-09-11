الرئيس الألماني يسافر إلى بريطانيا للمشاركة في الجنازة الرسمية للمللكة إليزابيث

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، السفر إلى بريطانيا للمشاركة في الجنازة الرسمية للملكة البريطانية الراحلة اليزابيث الثانية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته متحدثة باسم المكتب الرئاسي في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد.

يذكر أن الجنازة الرسمية للملكة اليزابيث ستقام في التاسع عشر من سبتمبر الجاري، ومن المقرر إقامة قداس في كنيسة وستمنستر في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت وسط أوروبا.

وكان الملك تشارلز الثالث قد أعلن خلال مراسم تنصيبه ملكا جديدا على رأس المملكة المتحدة قبل ظهر أمس السبت، موافقته على منح البريطانيين عطلة يوم الجنازة الرسمية الموافق يوم الاثنين بعد المقبل.

وستشيع اليزابيث إلى مثواها الأخير في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور حيث دُفِن زوجها الأمير فيليب الذي توفي في التاسع من أبريل 2021، ودُفِن هناك أيضا أقرب أقرباء الملكة، والدها الملك جورج السادس ووالدتها التي كانت تلقب بـ"الملكة الأم" وشقيقتها الأميرة مارجريت.

كانت اليزابيث الثانية توفيت في مقرها الريفي في قصر بالمورال في اسكتلندا يوم الخميس الماضي عن عمر 96 عاما، وعلى إثر ذلك أصبح ابنها تشارلز هو الملك الجديد للمملكة المتحدة بشكل تلقائي.

ومن المنتظر أن يحضر الجنازة الرسمية العديد من زعماء الدول في كافة أنحاء العالم بينهم ملوك وملكات دول أوروبية.