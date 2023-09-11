 الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:28 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية، وتدمير طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلجورود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة ضد منشآت على أراضي الاتحاد الروسي في نحو الساعة 01:20 صباحا بتوقيت موسكو (22:20 مساء بتوقيت جرينتش)"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".


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