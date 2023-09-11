الصين تقدم 200 ألف دولار للمغرب للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الاثنين، أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الجمعة.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن الصليب الأحمر الصيني أن التبرعات ستستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.

وأوردت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينج قدم تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلا في رسالته إنه شعر بالصدمة عندما علم بوقوع الزلزال العنيف الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

من جانبها، أشارت محطة "سي جي تي إن" التليفزيونية الحكومية إلى أن عاملين صينيين في القطاع الطبي بالمغرب يقدمون المساعدة للضحايا بشكل فعال، بما في ذلك خلال الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال.

وذكر تقرير المحطة التليفزيونية أن مدينة بن جرير بوسط المغرب هي الأقرب لمركز الزلزال التي يمكن لفريق طبي من الصين الوصول إليها.

وأظهر أيضاً مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية طبيباً صينياً يحمل طفلاً ولد مباشرة بعد الزلزال، الذي ضرب المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2100 شخص.