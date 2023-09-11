كوريا الجنوبية: هناك احتمالية لعقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ترى "احتمالية" لعقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تكهنات بشأن زيارة كيم المحتملة لروسيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن هذا التقييم من جانب المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها كيو جاء في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن كيم وبوتين قد يعقدان قمة على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك هذا الأسبوع، على الرغم من عدم ورود تصريح من جانب بيونج يانج وموسكو بشأن زيارة كيم المحتملة.

وقال المتحدث للصحفيين الذين سألوا بشأن الزيارة المحتملة للزعيم الكوري الشمالي لروسيا "تقييم وزارة الدفاع هو أن هناك احتمالية أن يقوم كيم جونج أون بزيارة روسيا".

وأضاف "إذا تمت الزيارة، نعتقد أنه سوف يتم السعي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".