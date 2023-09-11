موديست يصل القاهرة للانضمام لـ الأهلي

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وصل الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، إلى القاهرة منذ قليل، لتوقيع عقود انتقاله للنادي الأهلي بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وكان وكيل أنطوني موديست قد نشر صورة مع اللاعب الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من داخل الطائرة في طريقهما للقاهرة، لتوقيع عقود انضمام المهاجم الفرنسي للنادى الأهلى، ليعلق اللاعب، قائلا: "قادم قريبا"، ورد وكيل أعماله:" الأحمر يليق بك".

وخضع موديست للكشف الطبي بأحد مستشفيات ألمانيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي، الذى سافر إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي لإتمام الصفقة.

ومن المقرر أن يوقع الأهلي عقداً مع أنطوني موديست مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.