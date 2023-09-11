البنك المركزي الصيني يضخ 215 مليار يوان في النظام المصرفي اليوم

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ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين 215 مليار يوان (8ر49 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى سجل اليوان الصيني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي حيث حدد بنك الشعب (المركزي) الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 2148ر7 يوان لكل دولار اليوم الاثنين مقابل 2146ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات أسبوع التداول الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية .

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

