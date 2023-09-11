المغرب يعلن إطلاق برنامج لإعادة تعمير مناطق الزلزال

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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن إطلاقها برنامجا لإعادة تعمير المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع مساء الجمعة.

جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في مؤتمر صحفي بالرباط، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر أخنوش أن "الحكومة عازمة على تنفيذ أوامر الملك محمد السادس، ويتم العمل على اعتماد عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة".

وأوضح أنه ترأس "اجتماعا مع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال".

وأشار أخنوش إلى أنه في الوقت الراهن، يتم العمل على إيجاد حلول لإيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.

وأفاد بأنه "تضررت حوالي 500 مدرسة بين ابتدائية وثانوية، إضافة إلى مراكز صحية، وطرقات يجب تعبيدها".

وتابع أخنوش: "وزارة الداخلية وكافة المصالح الأخرى تبذل مجهودات كبيرة وتشتغل بقوة خلال هذه الظروف العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال عدة مدن كبرى في المغرب بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

ووفق أحدث بيانات وزارة الداخلية، أودى زلزال المغرب بحياة "2681 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 2501 جريح".