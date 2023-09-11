النيابة تصرح بدفن الفتاة ضحية انهيار سور سطح عقار في الإسكندرية

صرحت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، بدفن ضحية سقوط سور سطح الطابق السادس بالعقار رقم 57 شارع المعسكر الروماني، منطقة رشدي، مما أدى لمصرعها وإصابة سائق تاكسي، وتحطم سيارته، وأخرى ملاكي، تصادف مرورهما.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقرير الحماية المدنية، وأقوال شهود العيان من السكان؛ لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية، وتكليفها بإجراء معاينة للعقار، ومدها بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حيال العقار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار قديم، وأسفر عن مصرع فتاة، وإصابة أخر، وذلك في نطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، ومسئولي الحي، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم فرض سياج تأميني حول الانهيار، والعمل على رفع الأنقاض، حرصًا على سلامة المواطنين.

وتبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم، ومكون من دور أرضي و5 طوابق علوية "خالٍ من السكان"، وصادر له قرار ترميم حمل رقم 2 لسنة 2023.

تم فصل المرافق العامة عن العقار، ونقل المصاب إلى المستشفى، والجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.