متحدثة صينية: لي تشيانج التقى بالرئيس الأمريكي في نيودلهي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي ببكين، إن رئيس الوزراء لي تشيانج قال في لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، إن على الدولتين تعزيز الاتصالات بينهما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماو قولها إن رئيس الوزراء الصيني أخبر بايدن أن تنمية الصين تمثل فرصة للولايات المتحدة.

وكان بايدن، قد قال مساء أمس الأحد، إنه تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي يوم الأحد: "التقيت في الهند اليوم بالرجل الذي يحل في المرتبة الثانية بعد شي".

وتوجه بايدن، إلى هانوي عقب قمة الهند؛ لتعزيز العلاقات مع فيتنام وسط جهود لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.