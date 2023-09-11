رئيس الوزراء الأوكراني: حصلنا على مساعدات بـ30 مليار دولار من الشركاء الدوليين هذا العام

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الإثنين، إن بلاده حصلت على مساعدات بقيمة 30 مليار دولار من الشركاء الدوليين خلال هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شميهال قوله، خلال الاجتماع السنوي لاستراتيجية يالطا الأوروبية في كييف، قوله: "على مدى 8.5 شهر من هذا العام، اجتذبنا بالفعل 30 مليار دولار، لدينا آفاق، ونفهم الطبيعة طويلة المدى للعمل مع شركائنا".

وأوضح أن صندوق النقد الدولي وافق بالفعل على برنامج مدته 4 سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا، في حين يطلق الاتحاد الأوروبي خطة خاصة لمدة 4 سنوات بقيمة 50 مليار دولار.

وتتعاون أوكرانيا أيضا مع النرويج واليابان، اللتين تعملان على تطوير أدوات دعم مالي طويلة الأجل لأوكرانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 5.5 مليار دولار و7.5 مليار دولار على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون القادة الأوكرانيون مع دول مجموعة السبع المستعدة لدعم أوكرانيا بقدر الحاجة.

وكان شميهال قد قال أمس إن أوكرانيا تنفق 100% من الضرائب التي تدفعها الشركات والمواطنون لتلبية احتياجات قوات الأمن والدفاع، خاصة أن دعم الجيش الأوكراني ومواجهة روسيا في الحرب، كلف أوكرانيا حوالي 2 تريليون هريفنيا.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخران في القصف الروسي الذي استهدف سيارة متطوعين من منظمة غير حكومية في منطقة "دونيتسك"، موضحا أن "هذا القصف يؤكد مرة أخرى مدى قرب الحرب ضد أوكرانيا من كل شخص في العالم يقدر حقًا الحياة البشرية ويعتبر أن وقف الإرهاب وهزيمة الشر واجب أخلاقي مشترك للإنسانية".

وتابع زيلينسكي أنه حتى الآن، هناك اثنين من القتلى، فيما تم إرسال إثنين آخرين إلى مستشفى دنيبرو، معربا عن تعازيه لأسر وأقارب الضحايا.

وذكرت منظمة "الطريق إلى الإغاثة" غير الحكومية في وقت سابق أن 4 من أعضاء فريقها، الذين غادروا سلوفيانسك وكانوا متجهين إلى قرية إيفانيفسكي بالقرب من باخموت، تعرضوا لإطلاق النار، وأطلقت القوات الروسية النار على السيارة بالقرب من تشاسيف يار، ونتيجة لإصابة مباشرة انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران.

من جانبها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الطائرات الأوكرانية شنت 11 غارة على تجمعات لقوات روسية ومعداتهم العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان: "على مدار الساعات الماضية، نفذت طائرات قوات الدفاع 11 غارة على مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية للروس حيث أصابت وحدات من القوات الصاروخية 8 قطع مدفعية روسية" .

وأضاف البيان: "الليلة الماضية، نفذت روسيا أيضًا ضربة صاروخية وجوية أخرى ضد أوكرانيا، ويجري حاليا توضيح المعلومات حول عواقب هذا الهجوم، كما وقع أكثر من 30 اشتباكا قتاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونفذ الروس 5 ضربات صاروخية، و87 غارة جوية و44 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية".

كما هاجم الروس أوكرانيا بـ 33 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131 انتحارية، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 26 منها، لكن تسببت الهجمات في دمار أكثر من 100 مبنى سكني خاص وبنية تحتية مدنية أخرى.

وتعرض حوالي 100 تجمع في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهيا وخيرسون لنيران مدفعية القوات الروسية.

وفي قطاع ميليتوبول، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عمليتها الهجومية، فألحقت خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات بالقوات الروسية وعززت مواقعها.