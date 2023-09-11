فرنسا توقع اتفاقا مع بنجلاديش لإطلاق نظام قمر اصطناعي لمراقبة الأرض

وقعت شركة الاقمار الاصطناعية في بنجلاديش وشركة إيرباص الفرنسية للصناعات الدفاعية والفضائية اليوم الإثنين خطاب نوايا، حيث تقوم الشركة الفرنسية بتصميم وتطوير وبناء أنظمة النقل الفضائي المدنية والعسكرية.

وجاء التوقيع على خطاب النوايا بعد مباحثات بين رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دكا، بحسب مسؤول في مكتب رئيسة الوزراء. وكان ماكرون قد وصل دكا قادما من نيودلهي مساء أمس الأحد، في زيارة قصيرة لبنجلاديش بعد حضور قمة مجموعة العشرين.

وقال المسئول في المكتب الصحفي شوكت مون إن المناقشات بين ماكرون والشيخة حسينة تناولت مسألة الاستقرار الجيو سياسي في منطقة آسيا-المحيط الهادي ودعم تطوير البنية التحتية في بنجلاديش ومواجهة تداعيات التغير المناخي بالإضافة لأمور أخرى ويعد ماكرون أول رئيس فرنسي يزور بنجلاديش منذ 33 عاما.

وكان ماكرون قد أعلن اليوم أن بنجلاديش ملتزمة بشراء 10 طائرات من طراز إيرباص ايه-350. وقال"أشكركم على ثقتكم بالطيران الأوروبي، والالتزام بشراء هذه الطائرات العشر من طراز إيرباص ايه-350 هو أمر مهم"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لبيانات مكتب تعزيز التصدير في بنجلاديش، فإن دكا قامت بتصدير بضائع، معظمها ملابس، بقيمة 29ر3 مليار دولار إلى فرنسا في الفترة من يوليو 2022 ويونيو 2023.

وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية لبنجلاديش 32ر254 مليون دولارخلال عام 2022، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية.